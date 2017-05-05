Черри: Бонино меня реально взбесил, повёл себя как тряпичная кукла

Хоккейный эксперт Дон Черри прокомментировал поведение форварда «Питтсбург Пингвинз» Ника Бонино в концовке четвёртого матча серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2), когда он показал, что Ти Джей Оши сыграл высоко поднятой клюшкой. Оши получил двухминутное удаление, и «Вашингтон», уступая в одну шайбу, лишился возможности сыграть вшестером при снятом вратаре.

«Мы, канадцы, никогда не симулируем травмы. Этот парень сжульничал. Мы так не делаем. Мы – не футболисты. Это всё футбольные штучки. Он меня реально взбесил, повёл себя как тряпичная кукла.

Это может стать хорошим раздражителем для «Вашингтона». Допустимо ли, чтобы такой парень их победил? Ребята, вот что я хочу вам сказать. Никогда не действуйте, как он. Не симулируйте травмы. Это не по-канадски», – отметил Черри.