Нападающий Симаков остаётся в «Автомобилисте»

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Алексеем Симаковым. Соглашение рассчитано на год. За «Автомобилист» хоккеист провёл 322 матча, в которых набрал 153 (45+108) очка. Всего на высшем уровне в российских чемпионатах, включая Суперлигу и КХЛ, Симаков провёл 955 матчей, набрал 478 (152+326) очков.

Симаков — бронзовый призёр чемпионата КХЛ 2009 г., серебряный призёр европейской Лиги чемпионов 2009 г., выступал за сборную России (35 матчей, 2 гола + 10 передач, 14 минут штрафа) в 2004-2008 гг., победитель Еврохоккейтура 2005, 2006 гг., серебряный призёр 2007 г., победитель турнира «Кубок Карьялы» 2006, 2007 гг., бронзовый призёр 2005 г., победитель турнира «Кубок Первого канала» («Кубок РОСНО») 2004-2006 гг., победитель турнира «Шведские игры» 2006 г., серебряный призёр 2007 г., бронзовый призёр 2005 г.