Мутко: наша команда – один из фаворитов чемпионата мира

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от ЧМ-2017.
«Чемпионат мира по хоккею – это всегда большое событие. Он всегда вызывает большой интерес. Тем более в этот раз он пройдёт в двух странах – во Франции и Германии. Наша сборная, как всегда, ставит самые большие задачи. Наша команда – один из фаворитов чемпионата мира. Хочется пожелать нашим хоккеистам удачи сегодня! Хорошего старта, хорошего чемпионата в целом! Мы все будем переживать за эту команду. Надеюсь, что они порадуют нас на этом турнире», — сказал Мутко.
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