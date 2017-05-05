Президент «Колорадо»: готовы предоставить генменеджеру Сакику все ресурсы

Президент клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Джош Кренке выразил поддержку генеральному менеджеру Джо Сакику. В сезоне-2016/17 американская команда заняла последнее место в Западной конференции НХЛ, набрав при этом рекордно низкое количество очков – 48.

«Позиции Джо совсем не изменились. Никто не хочет вернуть «Колорадо» на былые позиции так же сильно, как Джо Сакик. Мы готовы предоставить ему все ресурсы, и я готов ему помочь в той степени, в которой он посчитает нужным», – сказал Кренке.