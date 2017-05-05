Галенюк: надеюсь, что в «Югре» нагрузки выдержу

Защитник «Мамонтов Югры» Данила Галенюк рассказал о своём пути в хоккее и подвёл итоги сезона.

«В хоккей меня привела бабушка. Я с ней гулял и увидел, как во дворе на катке дети играли в хоккей, и засмотрелся. Бабушка это заметила и предложила попробовать. И вот с 5 лет я ни на день не расстаюсь с клюшкой. Моим тренером тогда был Олег Таубер, который и сейчас тренирует команду «Югра-ЮКИОР» 2000 г.р. На какое-то время ему пришлось уехать на Украину, и у нас сменился тренер. Честно говоря, с Олегом Михайловичем тренироваться мне нравилось больше. Затем на радость мне он вернулся, и ему поступило предложение из Ханты-Мансийска. Он предложил мне и ещё нескольким парням тоже поехать в «Югру». Так в 2014 году большим составом в восемь человек мы переехали в Ханты-Мансийск. Мы вместе поехали с Кириллом Марченко, Ваней Морозовым, Даней Башкировым, Юрой Журавлёвым, Колей Майоровым, Эдвардом Будняком и Матвеем Ворониным… Выходит, мы уже 10 лет вместе. На первой игре он назначил меня капитаном. Мне нравилось, что после тренировки он всегда давал нам поиграть в хоккей. Он понимающий тренер, с ним легко находишь общий язык.

Со всеми своими друзьями я играю в одной команде! Ещё остались друзья в Тюмени. Думаю, в «Мамонтах» интереснее. Там ребята старше меня, физически сильней, в движении быстрей. А в «Югре-ЮКИОР» все мои одногодки. Перестраиваться из одной команды в другую не трудно, просто нужно выполнять задания тренера. Когда после «молодежки» играю в команде своего возраста, бывает, что подсказываю ребятам. «Югра»? Я хочу попасть на предсезонные сборы, показать себя, буду очень стараться. Хоть я и молодой, но надеюсь, что в «Югре» нагрузки выдержку. В сборной совсем другая организация, тактика игры. По нагрузкам там не так тяжело, для хоккеиста не в новинку. А вот в плане тактики, конечно, я многое узнал: как лучше обороняться в меньшинстве, немного научился бить буллиты. О секретах удачной игры в большинстве тоже узнал много нового», — рассказал игрок.