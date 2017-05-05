Даугавиньш: Россия – один из фаворитов ЧМ-2017, всегда тяжело с ней играем

Нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш поделился ожиданиями от ЧМ-2017 и прокомментировал изменения в рижском «Динамо».

«Все знают, что сборная России – один из фаворитов турнира, мы всегда тяжело с ней играем. Мы знаем много российских хоккеистов, потому что основа команды играет в КХЛ. У Латвии в составе появилось много молодых ребят. Это хороший урок, сразиться с россиянами. Будем доказывать, что можем конкурировать.

Главное, что даёт главный тренер Боб Хартли нашей сборной – это настроение и уверенность в себе, что мы можем побороться. Говорит, что надо думать о медалях, победах, чтобы это лезло в голову. Что касается ухода Гиртса Анкипанса из «Торпедо» в рижское «Динамо» на пост генерального менеджера, то мне приятно, что я играл вместе с этим человеком. А потом он был у меня тренером. Хорошо знаю Гиртса, сильный специалист, рад за него. Это потеря для «Торпедо». Думаю, найдут нового сильного тренера на его место», — сказал Даугавиньш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.