Каменский: пока на 100% нельзя говорить, что энхаэловцы не поедут на Игры-2018

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018.

«Мне не нравится это решение, потому что Олимпийские игры проходят раз в четыре года и каждый хоккеист хочет принять в них участие. Считаю, что всё-таки пока на 100 процентов нельзя говорить, что энхаэловцы не поедут на Игры-2018. Наверное, этот вопрос ещё будет поднят профсоюзом игроков, время ещё есть.

У нас лучшая лига в Европе, но Олимпиада такое соревнование, где один матч решает судьбу золотых медалей.

Овечкин приедет? Он заслуженный человек, хотя санкции при таком раскладе наверняка будут. А так мы его всегда рады видеть в сборной. Такой игрок, конечно, поможет национальной команде. В такой ситуации я посмотрел бы, сколько лет у меня осталось контракта. Если ты точно знаешь, что станешь олимпийским чемпионом, то, наверное, можно уехать. Но Олимпиаду нужно ещё выиграть», – цитирует функционера «БИЗНЕС Online».