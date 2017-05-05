Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Каменский: пока на 100% нельзя говорить, что энхаэловцы не поедут на Игры-2018

5 мая 2017, пятница. 15:11. Хоккей

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018.

«Мне не нравится это решение, потому что Олимпийские игры проходят раз в четыре года и каждый хоккеист хочет принять в них участие. Считаю, что всё-таки пока на 100 процентов нельзя говорить, что энхаэловцы не поедут на Игры-2018. Наверное, этот вопрос ещё будет поднят профсоюзом игроков, время ещё есть.

У нас лучшая лига в Европе, но Олимпиада такое соревнование, где один матч решает судьбу золотых медалей.

Овечкин приедет? Он заслуженный человек, хотя санкции при таком раскладе наверняка будут. А так мы его всегда рады видеть в сборной. Такой игрок, конечно, поможет национальной команде. В такой ситуации я посмотрел бы, сколько лет у меня осталось контракта. Если ты точно знаешь, что станешь олимпийским чемпионом, то, наверное, можно уехать. Но Олимпиаду нужно ещё выиграть», – цитирует функционера «БИЗНЕС Online».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
Валерий Каменский ОИ-2018 НХЛ
Новости. Хоккей
5 мая 2017, пятница
15:11 Каменский: пока на 100% нельзя говорить, что энхаэловцы не поедут на Игры-2018
15:03 Форварды Точицкий и Падакин остаются в ХК «Сочи»
14:45 Даугавиньш: Россия – один из фаворитов ЧМ-2017, всегда тяжело с ней играем
14:41 Все билеты на матч Швеция — Россия в Кёльне на чемпионате мира — 2017 проданы
14:29 «Сибирь» обменяла в «Адмирал» Бутузова, получив взамен Сигарёва
14:24 Хартли: оцениваю ситуацию с рижским «Динамо», но приму решение после ЧМ
14:12 Форвард Коллинз перешёл в ХК «Сочи»
14:05 Галенюк: надеюсь, что в «Югре» нагрузки выдержу
14:00 Швеция – Россия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15
13:37 Президент «Колорадо»: готовы предоставить генменеджеру Сакику все ресурсы
13:35 Мутко: наша команда – один из фаворитов чемпионата мира
13:30 Нападающий Симаков остаётся в «Автомобилисте»
13:30 Бадюков: за Шипачёвым в НХЛ будет следить интереснее, чем за Радуловым год назад
13:07 Умарк: Капризов – невероятный талант и хороший парень. Он будет большой звездой
13:04 Защитник Березин стал игроком «Авангарда»
12:57 Казанский: хотели заявить на фестиваль Ночной лиги Николишина и Маркова
12:54 Черри: Бонино меня реально взбесил, повёл себя как тряпичная кукла
12:45 Юшкевич: сборная России напоминает мне команду молодых звёзд Северной Америки
12:36 «Роспресса» проиграла два матча в Кубке Большого шлема Ночной лиги
12:30 «Спартак» подписал двусторонние контракты с нападающими Орловым и Королёвым
12:26 Мостовой: на фестивале Ночной лиги играю с травмой, на обезболивающих
12:13 ESPN: влияние Шипачёва на НХЛ не окажется настолько же сильным, как у Панарина
12:03 Полиция расследует изнасилование на арене «Питтсбурга» во время четвёртого матча
11:51 Капризов, Светлаков и Береглазов остаются в Кёльне и будут тренироваться
11:48 Витолиньш: Шипачёв перешёл в «Вегас»? Кого-то подписание контракта успокаивает
11:38 Умарк: сборная Швеции должна считаться фаворитом и в матче с Россией, и на ЧМ
11:16 TSN: в «Вегасе» у Шипачёва будет отличный шанс стать первым центром
10:52 Первый канал покажет все матчи сборной России в прямом эфире в Интернете
10:39 Сорокин, Науменков, Любимов, Ничушкин участвовали в утренней раскатке сборной
10:34 Макдэвид: «Ойлерз» в таком же положении, что и в прошлой серии с «Сан-Хосе»
10:19 Первый хоккеист в истории «Вегаса» поприветствовал Шипачёва в команде
10:09 Салливан сообщил, что статус Кросби «со дня на день» не изменился
10:09 Обыграет ли Россия шведов? Как завершатся матчи первого дня ЧМ
09:56 Андерсон: «Рейнджерс» придушили «Оттаву»
09:43 Айкел: будет интересно последить за Антипиным на ЧМ-2017
09:30 Плющенко: Кубок Большого шлема Ночной лиги только начался, будем стараться
09:30 В матче «Рейнджерс» – «Оттава» было 2 драки, суммарно 92 минуты штрафа
09:24 Виньо: у «Рейнджерс» четыре играющих звена
09:19 Покровский: задача — первое место на Фестивале Ночной лиги
09:15 Капитан «Оттавы» Карлссон получил травму в матче с «Рейнджерс»
09:02 «Динамо» М: есть определённые задолженности, но пока ничего критичного нет
09:00 Райан получил дисциплинарный штраф за удар Джирарди
09:00 Двукратный обладатель Кубка Стэнли Стивенс осуждён за распространение наркотиков
08:58 Мишин: Фурх может ловить всё, но проскакивают обиднейшие ошибки
07:33 Макфи: Шипачёв провёл впечатляющую карьеру в КХЛ, он плеймейкер высокого класса
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+