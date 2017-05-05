Сборная России прибыла на матч со Швецией на ЧМ-2017

Сборная России по хоккею прибыла на матч с командой Швеции в рамках чемпионата мира – 2017, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Встреча пройдёт на «Ланксесс-Арене» в Кёльне 5 мая. Начало — в 17:15 мск.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России проведёт матчи первого этапа на «Ланксесс-Арене», вмещающей 18,5 тыс. зрителей. Эта арена была построена в 1998 году, и на ней проходили матчи чемпионата мира 2010 года, где россияне под руководством Вячеслава Быкова уступили в финале чехам.

Знарок пропал, а Капризова не пускают на арену. Россия готовится к шведам Знарок с Витолиньшем пропали с тренировки, а Мозякин заговорил с журналистами. Как сборная России готовилась к игре со Швецией?

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.