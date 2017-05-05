Россияне провели разминку перед матчем ЧМ-2017 со шведами

Сборная России по хоккею провела сухую разминку перед матчем группового этапа ЧМ-2017 с национальной командой Швеции.

Встреча пройдёт на «Ланксесс-Арене» в Кёльне 5 мая. Начало — в 17:15 мск.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России проведёт матчи первого этапа на «Ланксесс-Арене», вмещающей 18,5 тыс. зрителей. Эта арена была построена в 1998 году, и на ней проходили матчи чемпионата мира 2010 года, где россияне под руководством Вячеслава Быкова уступили в финале чехам.

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