Вратарь Рейзвих перешёл в «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании контракта с вратарём Эдуардом Рейзвихом. Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.

Рейзвих – воспитанник «Авангарда». В КХЛ дебютировал в сезоне-2009/2010, всего на его счету за «Авангард» 24 матча. Последние два сезона хоккеист провёл в Высшей лиге. В сезоне-2015/16 он играл в «Сарыарке» — в 32 матчах регулярного чемпионата в среднем пропустил 1,83 шайбы, в плей-офф – в 7 матчах 1,62 шайбы.

В прошедшем чемпионате выступал за «Нефтяник» из Альметьевска: 40 матчей и 1,99 пропущенной шайбы в среднем за матч, в плей-офф провёл 4 матча при коэффициенте надёжности 2,92. В 2008 году Рейзвих стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира. В 2013-м — обладателем Кубка Харламова с «Омскими ястребами».