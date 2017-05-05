Робертс: из игры вывели тафгаев, контролировавших такие ситуации, как с Кросби

Бывший нападающий «Питтбург Пингвинз» Гэри Робертс высказался о силовом приёме защитника «Вашингтон Кэпиталз» Мэтта Нисканена против Сидни Кросби и роли тафгаев в хоккее.

«Я понимаю, что это плей-офф, где разрешено немного больше, но сегодня в игре очень много используют клюшку. За последние три недели я увидел больше работы клюшкой, чем за три года. Если сейчас опекают такого парня, как Кросби, только представьте, какая война началась бы из-за Марио Лемье или Уэйна Гретцки.

Из игры вывели тафгаев, которые контролировали такие ситуации, хотя я верю, что это часть игры, это нормально. «Полицейский» заставляет других игроков отвечать за свои действия. Чувство страха на скамейке, когда ты знаешь, что в следующую смену тебе придётся драться, заставит отказаться от таких приёмов. Тафгай необязательно будет выходить на лёд и драться. Понимаю, что он должен исполнять свою роль в команде, а не просто быть «полицейским». Но если на моей лавке сидит Тай Доми и он может принимать участие в большинстве игровых ситуаций третьего звена, я чувствую себя более комфортно.

Знал ли Нисканен, что Кросби потеряет равновесие и может опуститься на несколько дюймов ниже? Суть в том, что он держал клюшку двумя руками и она была на льду, он готовился толкнуть Кросби. Но это всё же кросс-чекинг, будь то удар в голову или попытка сыграть в тело, и нужно контролировать свод клюшку, ведь так? Всё закончилось ударом в голову, и я считаю, что необходимо более суровое наказание за то, за что лига наказывала дисквалификациями в течение года. Думаю, Нисканен должен пропустить несколько игр», – отметил Робертс.