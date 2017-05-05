Фаст сыграет в воротах сборной Швеции в матче ЧМ-2017 с Россией

Стал известен состав сборной Швеции на стартовый матч чемпионата мира по хоккею 2017 года со сборной России. Место в воротах займёт Виктор Фаст, запасной вратарь — Эдди Лек. Встреча состоится на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, начало матча запланировано на 17:15 мск.
Вратари: Фаст (Лек);
Строльман — Хедман, Линдхольм — Раск — Ландеског;
Экман-Ларссон — Бродин, Крюгер — Эрикссон Эк — Умарк;
Д. Клингберг — Эдлер, Нюландер — Сёдерберг — Карлссон;
Лундквист — Нордстрём — К. Клингберг.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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