Апшолл: наступил момент, когда «Сент-Луис» должен предстать великой командой

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Скотт Апшолл поделился ожиданиями от пятого матча полуфинала Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз». «Музыканты» проигрывают в серии со счётом 1-3.

«Наступил момент, когда все мы должны подняться во весь рост и стать лучше, поднять планку и предстать великой хоккейной командой. В пятницу мы обязаны быть великой командой.

У нас возникают шансы, но Ринне — голкипер мирового класса, от которого ничего не отскакивает, если он видит шайбу. Он показал это и в четвёртом матче. Пекка поглотил множество отличных возможностей для добивания. Нам необходимы эти вторые и третьи шансы, и, чтобы их добиться, нужно чаще в момент броска стоять прямо перед ним. Нужно находить способы прокатываться мимо него, чтобы он, выезжая за пределы пятачка, натыкался на тебя, потому что ты стоишь прямо там. Я уверен, что в пятницу именно так мы и будем действовать.

До сих пор Ринне был молодцом, но это можно сказать и о Джейке Аллене. Игроки «Нэшвилла» понимают, что находятся в нынешнем положении благодаря великолепной игре вратаря и тому, что они всю серию забивают своевременные голы. Впрочем, дома нам удавалось забивать Пекке. Мы должны ожесточённо побороться, забить первый гол, поиграть с преимуществом в счёте и заставить их реагировать на нас, а не наоборот", — приводятся слова Апшолла на официальном сайте НХЛ.