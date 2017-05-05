Овечкин переведён в третье звено на тренировке перед пятым матчем с «Пингвинз»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимался в третьем звене на тренировке перед пятым матчем полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз». Его партнёрами стали Ларс Эллер и Том Уилсон. В первое звено переведён нападающий Андре Бураковски. Об этом сообщает журналист Washington Post Изабель Хуршудян в своём «твиттере». «Столичные» проигрывают в серии со счётом 1-3.

Нападающие:

Бураковски – Бекстрём – Оши;

Юханссон – Кузнецов – Уильямс;

Овечкин – Эллер – Уилсон;

Винник – Бигл – Кэри.

Защитники:

Орлов – Нисканен;

Орпик – Карлсон;

Шмидт – Шаттенкирк.