Овечкин переведён в третье звено на тренировке перед пятым матчем с «Пингвинз»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимался в третьем звене на тренировке перед пятым матчем полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз». Его партнёрами стали Ларс Эллер и Том Уилсон. В первое звено переведён нападающий Андре Бураковски. Об этом сообщает журналист Washington Post Изабель Хуршудян в своём «твиттере». «Столичные» проигрывают в серии со счётом 1-3.
Нападающие:
Бураковски – Бекстрём – Оши;
Юханссон – Кузнецов – Уильямс;
Овечкин – Эллер – Уилсон;
Винник – Бигл – Кэри.
Защитники:
Орлов – Нисканен;
Орпик – Карлсон;
Шмидт – Шаттенкирк.
Глупые ошибки капитана Овечкина. «Вашингтон» спасёт только чудо
Неудачная игра Александра Овечкина и его «Вашингтона» привела к неважному итогу. Для выхода в финал Востока «Питтсбургу» нужна одна победа.