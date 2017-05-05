Эрхофф пропустит матч Германии с США из-за травмы, капитаном будет Зайденберг

Защитник сборной Германии Кристиан Эрхофф не примет участия в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с командой США, который состоится в Кёльне. Начало встречи — в 21:15 мск.

Как сообщается в официальном «твиттере» ИИХФ, у капитана немецкой команды Эрхоффа травма верхней части тела. В матче с США капитаном будет защитник Деннис Зайденберг.

Немцы в группе сыграют со сборными США, России, Швеции, Словакии, Латвии, Дании и Италии. На чемпионате мира 2016 года они вышли в плей-офф турнира, проиграв в четвертьфинале России.

Защитные линии ЧМ-2017. Россия ставит на КХЛ, шведы – на НХЛ Звёздный десант шведов из НХЛ, 7-8 российских защитников из КХЛ и олимпийский чемпион для Канады – в рейтинге защитных линий ЧМ-2017.