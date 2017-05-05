Матч сборной России со Швецией на ЧМ-2017 в Кёльне собрал аншлаг

Первый матч сборной России по хоккею на чемпионате мира 2017 года собрал аншлаг. Встречу с национальной командой Швеции на «Ланксесс-Арене» в Кёльне посетили 18 537 болельщиков при вместимости стадиона в 18 500 зрителей.
Матч продолжается, идёт третий период, счёт равный — 1-1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Швеция — Россия.
Россия играет вничью со Швецией в первом матче на ЧМ-2017! LIVE
Сборная России проводит стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.