Овечкин: не думаю, что перевод в 3-е звено — сигнал, мы делаем всё для победы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал перевод в третье звено на тренировке команды перед пятым матчем полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (1-3 в серии).

«Тренерский штаб решил перетряхнуть звенья, чтобы мы стали лучше, надеюсь, это сработает. Тренеры хотят распределить атакующий потенциал на три звена, чтобы посмотреть, что это даст. Хочет ли Тротц этим что-то сказать? Это плей-офф, сейчас неподходящее время подавать сигналы. Мы сделаем всё для того, чтобы победить и пройти дальше. Не думаю, что перевод в третье звено — это какое-то предупреждение. Я уже говорил после четвёртого матча, что наше звено плохо его провело. Надеюсь, что изменения сработают, мы сможем забить и одержать победу. Я должен быть лучше. Если у меня есть шанс что-то сделать, я должен это сделать», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.