Буллит Панарина помог сборной России по хоккею обыграть Швецию на ЧМ-2017

Сборная России одержала победу над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:1 Б.

В первом периоде Элиас Линдхольм вывел шведов вперёд. На 44-й минуте встречи Сергей Андронов сравнял счёт с передач Александра Барабанова и Ивана Проворова. Оставшееся основное и дополнительное время прошло без заброшенных шайб, а в серии послематчевых бросков победный буллит реализовал Артемий Панарин.

Матч собрал аншлаг, арену вместимостью в 18 500 зрителей посетили 18 537 болельщиков.

Россия обыграла шведов по буллитам в первом матче на ЧМ-2017! LIVE Сборная России проводит стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.