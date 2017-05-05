Василевский: не так хорошо играли в начале, но в третьем перебегали шведов

Голкипер Андрей Василевский прокомментировал победу сборной России в стартовом матче чемпионата мира над командой Швеции (2:1 Б).

«Может не так играли хорошо в первом и втором периодах, но сделали хороший толчок в третьем, перекидали-перебегали. Парни молодцы, что не сдались. Хорошо блокировали, давали мне видеть шайбу, играли до конца и победили. Не знал, кто как бьёт на буллитах. Всё равно немного не комфортно на больших площадках, но за счёт болельщиков и партнёров было играть легче», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

По барабану! Россию спас самый не звёздный форвард СКА В стартовом матче чемпионата мира в Кёльне сборная России отыгралась благодаря пасу Барабанова и одержала над Швецией победу по буллитам.