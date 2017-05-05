Дадонов: попал под силовой приём Эдлера, но ничего, со мной всё в порядке

Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал победу нашей команды в стартовом матче чемпионата мира со сборной Швеции (2:1 Б).

«Почти весь матч проигрывали, нужно было отыгрываться. Стали больше лезть на ворота, бросать – за счёт этого удалось прибавить. Попал под жёсткий силовой приём от Эдлера? Ничего, со мной всё нормально. Василевского поздравить пока не успели, но, конечно, он нас сегодня выручил. Новый формат овертайма достаточно интересен. Когда играешь три на три, то возникает много голевых моментов, выходов два в один, один на один. Нынешняя сборная Швеции отличалась от той, которая была на Евротуре, да и статус игры, статус турнира выше. Поэтому и собранность, и концентрация были намного выше. Наверное, это наш главный соперник по группе», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Россия обыграла шведов по буллитам в первом матче на ЧМ-2017! LIVE Сборная России проводит стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.