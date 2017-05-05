Проворов: мы показали, что можем играть и хотим выиграть каждый матч на ЧМ

Защитник сборной России Иван Проворов прокомментировал победу над командой Швеции (2:1 Б) в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Очень интенсивная игра, мы бились, справились со всеми сложностями. Фокусировались на своей игре, мы все вместе, мы показали сегодня, что можем играть и хотим выиграть каждый матч. Я думаю, что привык к игре на большом льду. Первый чемпионат мира? Что-то сродни с НХЛ и молодёжным чемпионатом мира», — передаёт слова Проворова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Россия обыграла шведов по буллитам в первом матче на ЧМ-2017! LIVE Сборная России проводит стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.