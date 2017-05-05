Дадонов: контракт с «Вегасом»? Я ничего не подписывал

Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал победу нашей команды в стартовом матче чемпионата мира по хоккею со сборной Швеции (2:1 Б) и информацию о скором подписании контракта с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс».

«Шведы – это одни из претендентов на медали. За счёт старания, возможно, играли на максимуме, но, конечно, нам есть куда прибавлять. Будем надеяться, что дальше будет только лучше. Для первого матча сборная Швеции – хорошая проверка. Беречь силы для плей-офф? Для многих хоккеистов и для тренерского штаба это не первый чемпионат мира, так что они знают, что нужно делать. Про контракт с «Вегасом» напишут через два дня? Вот через два дня и прочитаете. Я ничего не подписывал. Я сейчас ни с кем не веду переговоров, этим агент занимается. Хочу ли я играть вместе с Шипачёвым? Посмотрим. Эту ситуацию я сейчас не хочу обсуждать. Это клубные дела, а я сейчас в сборной", - передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Россия обыграла шведов по буллитам в первом матче на ЧМ-2017! LIVE Сборная России проводит стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.