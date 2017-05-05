Прямая трансляция пресс-конференции Олега Знарка после матча Швеция — Россия

Сборная России одержала победу над командой Швеции в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б.

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию пресс-конференции главных тренеров Олега Знарка и Рикарда Грёнборга.

Россияне набрали два очка. В группе А, которая проводит матчи в Кёльне, нашей команде также предстоят игры со сборными США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

Видеотрансляция доступна в официальном аккаунте «Чемпионата» в «ВКонтакте».

По барабану! Россию спас самый незвёздный форвард СКА В стартовом матче чемпионата мира в Кёльне сборная России отыгралась благодаря пасу Барабанова и одержала над Швецией победу по буллитам.