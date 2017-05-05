Хедман: шведы приехали на чемпионат мира, чтобы выиграть золотую медаль

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман прокомментировал поражение от команды России (1:2 Б) в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Интересная игра, более интенсивная, чем на Евротуре несколько дней назад. Мы играли достаточно хорошо в защите, но пропустили один гол. Нужно продолжать в том же духе. Нужно привыкнуть к большому льду и уменьшать количество моментов у наших ворот. Да, наша цель – золотая медаль на чемпионате мира», — передаёт слова Хедмана корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

По барабану! Россию спас самый незвёздный форвард СКА В стартовом матче чемпионата мира в Кёльне сборная России отыгралась благодаря пасу Барабанова и одержала над Швецией победу по буллитам.