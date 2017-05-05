Власенков: игроки сборной России ещё вкатываются, дальше игры будут интереснее

Трёхкратный чемпион России Дмитрий Власенков поделился впечатлениями от игры российской сборной в стартовом матче чемпионата мира–2017, в котором она по буллитам переиграла команду Швеции (2:1).

«Андронов сегодня хорошо сыграл, решающий гол забил, так что Сергей молодец. Если говорить в целом по сборной, то ребята пока что ещё вкатываются. Сегодня была только первая игра. Они ещё только притираются друг к другу. Думаю, что в следующих матчах на игру команды будет интереснее смотреть», — сказал Власенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

По барабану! Россию спас самый незвёздный форвард СКА В стартовом матче чемпионата мира в Кёльне сборная России отыгралась благодаря пасу Барабанова и одержала над Швецией победу по буллитам.