Фаст: поздравляю Андронова с заброшенной шайбой. Он отличный парень

Голкипер сборной Швеции Виктор Фаст прокомментировал стартовый матч чемпионата мира, в котором шведы уступили сборной России (1:2 Б).

«Мы забили достаточно быстрый гол, лидировали почти весь матч, но в третьем периоде соперник перехватил инциативу. С самого начала третьего периода Россия заиграла активнее и нити игры стали уходить из наших рук, но к концу двадцатиминутки мы создали несколько отличных моментов. Были хорошие шансы забить и в овертайме, была примерно равная плотная игра, обе команды действовали здорово. Я бы не сказал, что было особенно трудно. Что могу сказать одноклубнику Андронову? Поздравляю его с заброшенной шайбой. Он отличный парень и хороший игрок, очень старался сегодня, молодец. Было ли трудным решение покинуть ЦСКА? Нет, не сказал бы. Это были неплохие два года, особенно первый», — передаёт слова Фаста корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

По барабану! Россию спас самый незвёздный форвард СКА В стартовом матче чемпионата мира в Кёльне сборная России отыгралась благодаря пасу Барабанова и одержала над Швецией победу по буллитам.