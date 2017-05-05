Знарок: у шведов многие играли на Кубке мира, выиграли за счёт характера

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над Швецией в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2017 года (2:1 Б).
«Были готовы, ждали такой игры от шведов, поэтому начали матч силовым звеном. Согласен, что Василевскому пока тяжеловато на больших площадках, но он хорошо сыграл. Овертайм «3 на 3» — это не лотерея, если играть правильно, — мы готовились. Не скажу, что Зуб ошибся в эпизоде с пропущенным голом, там была неправильная смена. У шведов многие играли на Кубке мира, у нас хорошая команда. За счёт характера, через «не могу» — уважаю ребят за это», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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