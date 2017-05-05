Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Знарок: по игрокам вне заявки сложный вопрос, всё может быть

5 мая 2017, пятница. 20:34. Хоккей

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы над сборной Швеции (2:1 Б) прокомментировал ситуацию с игроками, которые находятся с командой, но пока не попали в заявку на чемпионат мира.

«Шесть запасных? Сложный вопрос. Все варианты продумываем. Держим в уме. У нас 25 аккредитаций на игроков, но мы нашли вариант, где другие ребята будут тренироваться на льду. Что будет дальше… Вы видите, какая игра: кость в кость, силовая. По игрокам, которые ещё могут приехать из НХЛ, пока ничего не могу сказать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Не надо держать место для Овечкина! Какой будет заявка сборной России?
Со Швецией из 28 игроков сборной России сыграет только 21. Кто попадёт в первоначальную заявку и оставят ли место для Овечкина?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Олег Знарок ЧМ-2017
Новости. Хоккей
5 мая 2017, пятница
21:50 «Вегас» ведёт переговоры с Дадоновым, но игрок ещё не принял решения
21:40 Макфи: «Вегас» должен создать условия для Шипачёва, таких игроков трудно найти
21:18 Финские болельщики недовольны запретом на пиво на стадионе в Париже
21:16 Льюис: во многом благодаря действиям Лаланда сборная Беларуси вернулась в игру
21:06 Журналист Aftonbladet: русское проклятие продолжается
21:05 Панарин: России нужен хороший пас, а не бросать гранату и идти в стык
21:00 Гуськов: Андронов молодец, забить в первой своей игре на ЧМ – это очень здорово
20:58 Шипачёв: на арене жарко, лёд недавно залили, но второй период так играть нельзя
20:54 Панарин: Шипачёву нужно переводить зарплату в «Вегасе» на карту жены
20:42 Грёнборг: гол Андронова нельзя было засчитывать! До него был пас рукой
20:41 ВДВ, морфлот, гол Андронова и спасение Василевского. Фотообзор Швеция – Россия
20:34 Знарок: по игрокам вне заявки сложный вопрос, всё может быть
20:32 Грёнборг: матч с Россией стал хорошей проверкой для сборной Швеции
20:30 Переход Шипачёва в «Вегас» стал неожиданностью для Олега Знарка
20:25 Знарок: у шведов многие играли на Кубке мира, выиграли за счёт характера
20:12 Фаст: поздравляю Андронова с заброшенной шайбой. Он отличный парень
20:09 Власенков: игроки сборной России ещё вкатываются, дальше игры будут интереснее
20:07 Хедман: шведы приехали на чемпионат мира, чтобы выиграть золотую медаль
20:04 Прямая трансляция пресс-конференции Олега Знарка после матча Швеция — Россия
20:02 Дадонов: контракт с «Вегасом»? Я ничего не подписывал
19:58 Проворов: мы показали, что можем играть и хотим выиграть каждый матч на ЧМ
19:55 Дадонов: попал под силовой приём Эдлера, но ничего, со мной всё в порядке
19:52 Василевский: не так хорошо играли в начале, но в третьем перебегали шведов
19:50 Сергей Андронов признан лучшим игроком сборной России в матче со Швецией
19:36 Буллит Панарина помог сборной России по хоккею обыграть Швецию на ЧМ-2017
19:22 Сборная Беларуси отыгралась со счёта 0:2, но уступила Финляндии на ЧМ-2017
19:18 Овечкин: не думаю, что перевод в 3-е звено — сигнал, мы делаем всё для победы
19:17 Матч сборной России со Швецией на ЧМ-2017 в Кёльне собрал аншлаг
18:55 Сергей Андронов стал автором первого гола сборной России на ЧМ-2017
18:38 Эрхофф пропустит матч Германии с США из-за травмы, капитаном будет Зайденберг
18:35 Линдберг: если в «Рейнджерс» успешно играют все звенья, сопернику будет несладко
18:18 Кросби и Шири тренируются в общей группе перед пятым матчем с «Вашингтоном»
17:52 Овечкин переведён в третье звено на тренировке перед пятым матчем с «Пингвинз»
17:29 Нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо стал автором первого гола на ЧМ-2017
17:26 «Сибирь» подписала двухлетний контракт с нападающим Игорем Левицким
17:17 Апшолл: наступил момент, когда «Сент-Луис» должен предстать великой командой
17:04 Фаст сыграет в воротах сборной Швеции в матче ЧМ-2017 с Россией
16:51 Робертс: из игры вывели тафгаев, контролировавших такие ситуации, как с Кросби
16:39 Дадонов перейдёт в «Вегас» вслед за Шипачёвым
16:36 Вратарь Рейзвих перешёл в «Сибирь»
16:20 Сборная России назвала состав на матч со шведами, Кучеров в 3-м звене
16:15 Россияне провели разминку перед матчем ЧМ-2017 со шведами
16:11 Форвард Васильев покинул «Спартак»
15:46 Сборная России прибыла на матч со Швецией на ЧМ-2017
15:46 А. Медведев: Шипачёв существенно проиграет в деньгах, перейдя в «Лас-Вегас»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+