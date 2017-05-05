Знарок: по игрокам вне заявки сложный вопрос, всё может быть

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы над сборной Швеции (2:1 Б) прокомментировал ситуацию с игроками, которые находятся с командой, но пока не попали в заявку на чемпионат мира.

«Шесть запасных? Сложный вопрос. Все варианты продумываем. Держим в уме. У нас 25 аккредитаций на игроков, но мы нашли вариант, где другие ребята будут тренироваться на льду. Что будет дальше… Вы видите, какая игра: кость в кость, силовая. По игрокам, которые ещё могут приехать из НХЛ, пока ничего не могу сказать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.