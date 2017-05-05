Гуськов: Андронов молодец, забить в первой своей игре на ЧМ – это очень здорово

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал победу российской сборной в стартовом матче чемпионата мира–2017 над командой Швеции со счётом 2:1 Б, а также поздравил Сергея Андронова с дебютным голом на первенствах планеты.

«Что касается нашей сборной, то я бы назвал эту игру вкатывающей в чемпионат. Очень тяжёлый матч с хорошим соперником, мобилизация была полная. Все прекрасно понимали, что начинать чемпионат с плохого результата не стоит. Поэтому где-то получилось не то, что задумывали. Шведы в первой половине были поактивнее в плане скорости, но потом наши ребята перестроились и добавили в бросках. Фаст начал нагружаться. Потом последовал гол, который назревал. На один гол наши хоккеисты, конечно же, наиграли. В овертайме моменты были и у шведов, и у нас. Игра была 50 на 50. Такое ощущение сложилось, что игроки больше хотели довести до буллитов, потому что шведы, играя в зоне команды России, делали передачи на Фаста. Как будто им нужнее были буллиты, нежели игра в овертайме. Овертайм три на три — это такая же буллитная серия, в которой кому-то может повезти. В ней проявляется мастерство одного из игроков.

Андронов молодец, он работоспособный парень. Помню его по ЦСКА. Он своим старанием, своей работой завоевал место в составе. И непосредственно в сегодняшней игре Андронов забил гол и проделал очень много работы. Поздравления ему, в первой же игре на чемпионате мира забить гол – это очень здорово.

Эта победа может отразиться на следующих играх, и в том числе — если мы встретимся со шведами в плей-офф. Это очень немаловажно», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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