Журналист Aftonbladet: русское проклятие продолжается

Обозреватель известного шведского издания Aftonbladet Матс Веннерхольм раскритиковал игру своей национальной команды в стартовом матче чемпионата мира, в котором она уступила сборной России (1:2 Б).

«Я сидел здесь, на трибунах стадиона, глядя на эту игру, и кисло улыбался. Когда это проклятие закончится, я, наверное, уже буду дряхлым стариком. Теперь шведской сборной нужно подстраивать график под четвертьфинал в Париже, а не в Кёльне. Швеция вновь проиграла сборной России – это продолжается 13 лет подряд. На чемпионатах мира и Олимпиадах мы не можем выиграть у русских с 2004 года. У сборной России много игроков из КХЛ, которые комфортно себя чувствуют на больших площадках, но по сравнению с матчами последнего этапа Евротура для нашей команды это был значительный шаг вперёд. Два периода я был очень впечатлён игрой сборной, хотя предполагал, что именно в начале встречи у команды будут наибольшие проблемы. А вот что меня впечатлило, так это обстановка на трибунах. Полный аншлаг, 18 573 зрителя. «Тре крунур» никогда не играла перед более внушительной аудиторией с тех пор, как чемпионаты мира переехали под крышу. И в субботу вечером против сборной Германии здесь будет ещё труднее», — пишет Веннерхольм.

Россия обыграла шведов по буллитам в первом матче на ЧМ-2017! Как это было Сборная России проводит стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.