Льюис: во многом благодаря действиям Лаланда сборная Беларуси вернулась в игру

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею (2:3) и игру вратаря Кевина Лаланда.

«Матч оказался разделён на две части: первые пять минут и следующие 55. Начали, в общем, неплохо, но на третьей минуте почему-то остановились, позволив сопернику быстро отличиться дважды. Пришлось срочно брать тайм-аут. Главная мысль была очевидной: команда почему-то стала валиться, и нужно было срочно взять паузу, чтобы не свалилась ещё глубже. Была видна нервозность, которую попросил убрать. И началась вторая часть — 55 минут, где наши парни смотрелись уже совсем иначе.

Лаланд доказал, что он по праву номер один? Вполне. В том числе во многом и благодаря его действиям после неудачного старта нам удалось вернуться в игру. А это один из основных компонентов, которые я ожидаю от вратаря, — дать возможность команде остаться в игре", — цитирует Льюиса «Прессбол».