Дадонов, Гавриков и Киселевич — лидеры сборной России по игровому времени

Самое большое игровое время в составе сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года со Швецией получили нападающий Евгений Дадонов, а также защитники Владислав Гавриков и Богдан Киселевич.

Дадонов провёл на льду 22 минуты и 9 секунд, Гавриков и Киселевич — по 21 минуте 39 секунд. Единственным игроком, который сыграл менее 10 минут, стал капитан команды Сергей Мозякин (9:23).

Россияне одержали победу по буллитам со счётом 2:1 и набрали два очка, на счету шведов одно очко.