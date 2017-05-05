Кросби: удар Овечкина — обычное дело в хоккее, в отличие от удара Нисканена

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о своём восстановлении после сотрясения мозга, а также поделился мнением о действиях игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Мэтта Нисканена, которые привели к травме. Капитан «пингвинов» травмировался в третьем матче серии и пропустил четвёртую встречу, однако после неё провёл тренировку в общей группе.

«Посмотрим, сыграю ли я в пятом матче. Я не хочу исключать этот вариант. Не я буду решать. Надо довериться своим ощущениям и отталкиваться от этого. Было здорово потренироваться с командой, побыть вместе с ребятами. Я чувствую себя хорошо. Сейчас я просто следую указаниям врачей. Я чувствую себя хорошо начиная со второго дня после сотрясения.

Удар Овечкина? Он пытался помешать забить гол, это обычное дело в хоккее. Уровень жёсткости может различаться, что так всегда играют, когда кто-то идёт на ворота с шайбой. Соперник пытается не дать тебе бросить. Что касается удара Нисканена, мне сложно сказать. Я не буду гадать. Такое случается нечасто", — приводятся слова Кросби на официальном сайте клуба.