Малкин: Кросби хочет играть, но вернётся в состав, когда будет полностью готов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о тренировке, в которой участвовал Сидни Кросби, а также отметил, что капитан его команды не будет торопиться и вернётся в состав, когда будет готов. Кросби получил сотрясение мозга в третьем матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (3-1).

«Важно, как Сид будет себя чувствовать завтра утром. Иногда ты тренируешься, и всё хорошо, а на следующее утро чувствуешь себя неважно. Мы надеемся, что его самочувствие не изменится. Мы понимаем, что ему не надо торопиться. Конечно, Сид хочет играть, но он вернётся в состав, когда будет полностью готов», — сказал Малкин в эфире клубного телевидения.