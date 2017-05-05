Сборная Германии одержала победу над США в матче ЧМ-2017

Сборные Германии и США сыграли в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:1.
В первом периоде Тобиас Ридер вывел хозяев турнира вперёд. Немцы удерживали минимальное преимущество до середины третьего игрового отрезка, после чего Коннор Мёрфи сравнял счёт. Вскоре Патрик Хагер реализовал большинство, его шайба стала победной.
ЧМ-2017. Сборная США. Ставка на молодость, Ховарда, Годро и Айкела
Команда Джеффа Блашилла может «зажечь» в Кёльне и Париже. А как иначе, если в составе США есть Джонни Годро и Джек Айкел.