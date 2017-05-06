Мацек: волнение перед матчем с США было, Германия приобрела огромный опыт

Нападающий сборной Германии Брукс Мацек поделился впечатлениями от победы над США (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«На матче с США была потрясающая атмосфера. Болельщики гнали нас вперёд, они собрали аншлаг. Это первая игра на турнире для нас. Было важно начать чемпионат мира с победы, выбирать, как играть, не приходилось. Присутствовало волнение, но мы приобрели огромный опыт и обыграли сильную сборную. Готовились к сложной встрече. Теперь нам играть со шведами. Мы изучим их. Знаем, что это хорошая и сильная команда. Постараемся порадовать нашу публику снова, будем двигаться только вперёд», — передаёт слова Мацека корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.