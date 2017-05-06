Блашилл: сборная США разочарована результатом, у нас давно не было таких матчей

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал поражение от Германии (1:2) в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«В первую очередь хочу поздравить сборную Германии с победой. Соперник здорово действовал. У нас давно не было таких матчей. Конечно, мы разочарованы сегодняшним результатом. Нужно найти и проанализировать все ошибки, чтобы стать лучше. В воскресенье мы будем уже другой командой.

Поддержка трибун была прекрасна, это позитивный момент для обеих команд. Это было невероятно. То, что было громко, никак не сказалось на игре», — передаёт слова Блашилла корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.