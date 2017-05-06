Оши: мы снова не показываем свою лучшую игру в серии с «Питтсбургом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями от пятого матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (1-3) и сравнил эту серию с прошлогодней. В 2016 году «столичные» проиграли «пингвинам» во втором раунде со счётом 2-4.

«Как эта серия отличается от прошлогодней? Кажется, всё то же самое. Мы снова не показываем свой лучший хоккей. Интересно, сможем ли мы в этом году выложиться в пятом матче, сыграть хорошо все 60 минут.

Изменения в звеньях? Мы знаем, что не играем настолько хорошо, как хотим, так что мы ожидали каких-то перемен. Мы пытаемся найти то, что вернёт нашу игру. Надеемся, это поможет», — сказал Оши в эфире клубного телевидения.