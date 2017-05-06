Тротц: нам надо, чтобы Овечкин помог «Вашингтону» победить, был лучшим игроком

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал перевод Александра Овечкина в третье звено и поделился ожиданиями от пятого матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (1-3 в серии).

«В конечном итоге нам нужно, чтобы Овечкин играл по-настоящему хорошо. Он должен показать это в следующем матче, помочь нам победить. Нам надо, чтобы все игроки вносили свой вклад. Нужно, чтобы наши лидеры были лучшими игроками. Это касается каждого, от вратаря до нападающих и защитников», — цитирует Тротца Washington Post.