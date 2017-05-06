Швеция – Россия: самые яркие моменты матча

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась по буллитам со счётом 2:1.

В первом периоде Элиас Линдхольм вывел шведов вперёд. На 44-й минуте встречи Сергей Андронов сравнял счёт с передач Александра Барабанова и Ивана Проворова. Оставшееся основное и дополнительное время прошло без заброшенных шайб, а в серии послематчевых бросков победный буллит реализовал Артемий Панарин.

Представляем вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча Швеция — Россия.

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