Овечкин может сыграть в двух звеньях в пятом матче серии с «Питтсбургом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, переведённый на тренировке в третье звено, в пятом матче полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (1-3) может сыграть в двух звеньях. Об этом сообщил главный тренер команды Барри Тротц.

«Мы хотим, чтобы наши звенья были более сбалансированы. Последние пару матчей мы играли в 11 нападающих — в таких случаях твои партнёры по звену могут меняться. Сейчас у нас не так много тренировок, поэтому мы поставили Овечкина в другое звено, чтобы он попробовал поиграть с Ларсом Эллером, Томом Уилсоном. Возможно, он сыграет с Бураковски, они раньше уже выходили в одном звене. Мы хотим, чтобы третье звено тоже забивало. Они здорово действуют, но у них мало голов. Кто-то должен будет играть в двух звеньях, Овечкин — один из кандидатов», — сказал Тротц в эфире Monumental Network.