«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» и сократил отставание в серии

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ. Встреча состоялась в «Скоттрэйд-центре» в Сент Луисе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Сент-Луиса» отличились Дмитрий Яшкин (26-я минута) и Джейден Шварц (41). За «Нэшвилл» гол забил Джеймс Нил (34). Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Нэшвилла». Шестой матч противостояния будет сыгран на площадке «Предаторз» 8 мая.