Йео: для «Сент-Луиса» мало что изменилось, проигрывать всё равно нельзя

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился впечатлениями после победы в пятом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2:1, 2-3 в серии).



«Яшкин сегодня впечатлил. Мы были уверены, что он выйдет и покажет хороший хоккей, а его игра оказала влияние на результат.

После того как повели 2:1, мы продолжали играть агрессивно. Мне понравилось, как наши парни продолжали атаковать.

Нам нужно было выиграть этот матч. Но для нас мало что изменилось – нельзя проигрывать», – цитирует тренера официальный сайт команды.