«Анахайм» — «Эдмонтон»: хозяева отыграли три шайбы, играя без вратаря

«Анахайм Дакс» сумел перевести пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2017 с «Эдмонтон Ойлерз» (3:3, счет в серии 2-2) в овертайм, уступая по ходу матча – 0:3. Хозяева забили три гола за 4 последних минуты матча, играя с пустыми воротами. На 57-й минуте отличился Райан Гецлаф, на 58-й – Кэм Фаулер, а Рикард Ракелль сравнял счет за 15 секунд до сирены.



Сейчас в матче идёт перерыв между первым и вторым овертаймом.



Первые два матча серии выиграли «Ойлерз», после чего победы одерживал «Анахайм».

13 звёзд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017 Кейн, Тэйвз, Радулов, Лайне и другие звёздные хоккеисты из НХЛ не сыграют на ЧМ-2017 в Германии и Франции. У каждого своя причина отказа.