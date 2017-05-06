Виньо: «Рейнджерс» нужно продолжать играть от свистка до свистка

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо поделился ожиданиями перед пятым матчем серии плей-офф с «Оттавой Сенаторз» (2-2).



«Нам нужно продолжать играть дисциплинированно и с полной концентрацией от свистка до свистка. Нельзя поддаваться на провокации после свистка судьи, нам это удавалось на протяжении большей части серии, так что я настраиваю хоккеистов, чтобы они придерживались того же плана.

Очевидно, я ожидаю очень серьёзного сопротивления от команды, которая дважды обыграла нас в своих стенах. Нам должно помочь, что в составе есть игроки, которые знают, как возвращаться в серии.

Травма Карлссона? Думаю, что он сыграет в пятом матче, но это не изменит нашего подхода. Мы знаем, насколько он хорош, но в последних двух встречах нам удалось его сдержать», – цитирует Виньо официальный сайт лиги.