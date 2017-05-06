Лучшие сейвы первого дня чемпионата мира по хоккею – 2017

На чемпионате мира по хоккею – 2017 завершился первый игровой день.



В стартовом матче сборная России по буллитам одолела команду Швеции (2:1 Б). Германия сенсационно обыграла сборную США (2:1). В Париже сборная Беларуси отыгралась со счёта 0:2, но всё-таки уступила Финляндии (2). Канадцы оказались сильнее чехов (4:1). Сегодня, 6 мая, на турнире будет сыграно ещё шесть встреч.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию лучшие сейвы, сделанные в первый игровой день турнира.

Василевский — гроза, Мозякин — тень. Оценки игрокам сборной России Уверенная игра Василевского, ошибка Зуба в эпизоде с голом, блеклость Плотникова и Гусева, прорыв Барабанова – оценки российским хоккеистам.

«Вегас» скупает русских, финны проклинают ЧМ, а немцы обыграли США Россия, Германия, Канада и Финляндия стартовали с побед на ЧМ, Шипачёв перешёл в «Вегас» и ждёт там Дадонова – в итогах дня.

Видео всех лучших сейвов можно посмотреть на «Чемпионате».