Самые красивые голы первого дня чемпионата мира по хоккею – 2017

На чемпионате мира по хоккею – 2017 завершился первый игровой день.

В стартовом матче сборная России по буллитам одолела команду Швеции (2:1 Б). Германия сенсационно обыграла сборную США (2:1). В Париже сборная Беларуси отыгралась со счёта 0:2, но всё-таки уступила Финляндии (2:3). Канадцы оказались сильнее чехов (4:1). Сегодня, 6 мая, на турнире будет сыграно ещё шесть встреч.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию лучшие голы, забитые в первый игровой день турнира.



Посмотреть лучшие голы первого дня ЧМ можно на «Чемпионате».

Василевский — гроза, Мозякин — тень. Оценки игрокам сборной России Уверенная игра Василевского, ошибка Зуба в эпизоде с голом, блеклость Плотникова и Гусева, прорыв Барабанова – оценки российским хоккеистам.