Форвард Игорь Григоренко стал игроком «Автомобилиста»

Нападающий Игорь Григоренко подписал контракт с «Автомобилистом», информирует официальный сайт команды из Екатеринбурга. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на два сезона. Сегодня стало известно, что в «Автомобилист» также перешли Денис Бодров и Георгий Мишарин.



С 2012 по 2015 год игрок выступал за ЦСКА, в составе которого был участником Матча всех звёзд КХЛ-2015. Два последних сезона Игорь выступал за «Салават Юлаев», будучи капитаном команды.

Капризов в ЦСКА, Миронов и Антипин в НХЛ. Таблица трансферов КХЛ ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.

На высшем уровне в российских чемпионатах, включая Суперлигу и КХЛ, Григоренко принял участие в 791 матче, набрав 465 (240+225) очков.