Селянне: сегодня в Анахайме был настоящий триллер, обожаю эту игру

Легендарный нападающий Теему Селянне прокомментировал победу «Анахайм Дакс» в пятом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ). За четыре последних минуты основного времени «утки» отыграли три шайбы, играя с пустыми воротами.



«Какая хоккейная ночь в Анахайме… Сегодняшний триллер с овертаймом был чем-то, чего я раньше никогда не видел. Обожаю эту игру», — написал Селянне в своём «инстаграме».



Селянне выступал за «Анахайм» с 2005 по 2014 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2007.

Чудо в НХЛ: проигрывать 0:3 и забить 3 гола за 3 минуты с пустыми воротами «Анахайм» спас матч с 0:3 за четыре минуты до конца основного времени, а затем вырвал победу у «Эдмонтона» во втором овертайме.