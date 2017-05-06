Р. Ротенберг: США будет прибавлять по ходу ЧМ, а у Германии сильные вратари

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о соперниках России по группе на чемпионате мира по хоккею — 2017.



«В матче со Швецией команда проявила дух, все играли друг за друга, сплотились в единый кулак. Василевский сыграл на высочайшем уровне, для сборной это было очень важно. Идём дальше, только первый шаг. Матч США — Германия вчера смотрел весь тренерский штаб, были на арене. Хорошие команды, американцы молодые, средний возраст команды — 22 года. Думаю, США будет добавлять от игры к игре, как и Швеция. Всё-таки у американцев акклиматизация. Германия тоже серьёзный соперник, у них сильная вратарская линия. Жёсткая и дисциплинированная команда с сумасшедшей поддержкой трибун. Думаю, слабых соперников на чемпионате мира нет.



Что касается игроков НХЛ, то концентрируемся на сегодняшнем дне. Предлагаю смотреть игру за игрой, работать по факту. Каждая игра принципиальна, в том числе матч с Германией 8 мая. Мы готовимся побеждать в каждой встрече. 9 мая у нас будет командное мероприятие, сейчас утвердим все детали, и обязательно сборная отдаст должное ветеранам Великой Отечественной войны», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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